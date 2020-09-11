У Греції зафіксували найвищий добовий приріст випадків COVID-19

У Греції за 10 вересня зафіксували найвищий добовий приріст заражень коронавірусом із початку пандемії – 372 випадки.

У результаті загальна кількість інфікувань COVID-19 у країні досягла 12 452. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що крім цього, за добу в Греції від ускладнень, пов'язаних з коронавірусною інфекцією, померло чотири людини.

Усього з початку пандемії в країні від цього захворювання померло 297 пацієнтів, водночас 3804 змогли побороти вірус.

За останніми даними, у Греції активними хворими на COVID-19 залишаються понад 800 осіб. За кількістю діагностованих випадків інфекції країна перебуває на 88 місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Нідерланди заявили про найвищий добовий приріст заражень новим типом коронавірусу з квітня. Так, 9 вересня цей діагноз підтвердили ще в 1140 осіб.

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