У Греції спалахнули лісові пожежі: евакуйовано цілі села

У східній частині півострова Мані в Греції спалахнули лісові пожежі, через які владі довелося евакуювати населення п'яти сіл як запобіжний захід.

Як повідомляє грецьке видання Ekathimerini, мова йде про поселення Вачос, Джермен, Дросопігі, Елеохорі і Скамнакі.

Крім того, пожежа зупинила рух на дорозі Ареополіс-Гіфіо, тому транспортні засоби направляються на об'їзні дороги.

Повідомляється, що вогонь на місці НП сформував два фронти, з ним борються понад 100 осіб із 24 пожежними машинами. Також є сім водовипускних літаків і вісім вертольотів.

За інформацією видання, муніципальна влада також допомагає з резервуарами для води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше масштабна лісова пожежа охопила Національний заповідник Анджелес у Каліфорнії (США). Він знищив понад 4 тисячі гектарів території і став причиною евакуації близько 500 домоволодінь.