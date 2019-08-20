У Греції розбився вертоліт із росіянами на борту: всі пасажири загинули. Відео

У Греції біля берегів острова Порос у вівторок, 20 серпня, розбився вертоліт, на борту якого знаходилися три особи. Усі вони загинули.

Серед жертв катастрофи – двоє туристів із Росії та грецький пілот, повідомляє місцеве видання amna.gr (щоб подивитися відео з місця НП, поскрольте вниз).

"Був сильний спалах, після чого паливний бак вертольота вибухнув", – повідомив заступник глави адміністрації острова Йоргос Кутузіс.

Місце падіння Скрін відео

Відзначається, що при падінні вертоліт зачепив лінію електропередачі, що призвело до відключення енергопостачання на всьому острові.

Попередньо, в катастрофі загинули жінка і дитина. За даними iefimerida.gr, вертоліт був приватним. Він вилетів із Галати в афінський аеропорт Елефтеріос Венізелос.

На місце події направлено вертоліт Super Puma для пошуку людей, судна берегової охорони і приватні судна.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Греції пожежа охопила гору Гімметус у передмісті Афін, перекинувшись туди із житлового сектора, який розташувався на її схилах. Полум'я було видно навіть у центрі грецької столиці.

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