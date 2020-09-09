У Греції пожежа охопила табір для мігрантів із хворими на COVID-19. Фото

На грецькому острові Лесбос вранці 9 вересня трапилася масштабна пожежа в переповненому людьми таборі для біженців "Морія", а також за його межами.

На об'єкті розміщувалося понад 12 тис. осіб, що більш ніж у чотири рази перевищує заявлену місткість, а останнім часом тут проживало і 35 заражених COVID-19. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представників пожежної служби (щоб подивитися фото, доскролльте новина до кінця).

За словами представників місцевої пожежної служби, причину займання одразу з'ясувати не вдалося. В гасінні пожежі були задіяні 28 пожежних, добровольці й 9 одиниць техніки. Мігрантів вирішили вивезти в безпечне місце.

Вогонь охопив найбільший у Греції табір для мігрантів, переповнений об'єкт "Моріа" на острові Лесбос. Reuters

Видання підкреслюється, що через перевищення кількості проживаючих у "Морії", місцева влада часто піддається критиці з боку гуманітарних організацій.

Пожежа в таборі для біженців "Морія".

Так, минулого тижня об'єкт помістили на карантин після виявлення коронавірусу в одного з шукачів притулку, а пізніше кількість інфікованих в таборі зросла до 35 осіб.

Причину пожежі не встановили AP

Водночас групи допомоги біженцям підкреслюють, що заходи соціального дистанціювання і елементарної гігієни в таборі неможливі через умови життя.

Люди покидали охоплений вогнем табір зі своїми речами. Reuters

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому в Греції поліція жорстко розігнала протести жителів островів Лесбос і Хіос проти будівництва закритих центрів для утримання біженців і мігрантів.