У Греції пожежа охопила табір для мігрантів із хворими на COVID-19. Фото
На грецькому острові Лесбос вранці 9 вересня трапилася масштабна пожежа в переповненому людьми таборі для біженців "Морія", а також за його межами.
На об'єкті розміщувалося понад 12 тис. осіб, що більш ніж у чотири рази перевищує заявлену місткість, а останнім часом тут проживало і 35 заражених COVID-19. Про це повідомляє Reuters із посиланням на представників пожежної служби (щоб подивитися фото, доскролльте новина до кінця).
За словами представників місцевої пожежної служби, причину займання одразу з'ясувати не вдалося. В гасінні пожежі були задіяні 28 пожежних, добровольці й 9 одиниць техніки. Мігрантів вирішили вивезти в безпечне місце.
Видання підкреслюється, що через перевищення кількості проживаючих у "Морії", місцева влада часто піддається критиці з боку гуманітарних організацій.
Так, минулого тижня об'єкт помістили на карантин після виявлення коронавірусу в одного з шукачів притулку, а пізніше кількість інфікованих в таборі зросла до 35 осіб.
Водночас групи допомоги біженцям підкреслюють, що заходи соціального дистанціювання і елементарної гігієни в таборі неможливі через умови життя.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому в Греції поліція жорстко розігнала протести жителів островів Лесбос і Хіос проти будівництва закритих центрів для утримання біженців і мігрантів.