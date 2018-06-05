У Греції літак збив з ніг туриста: опубліковано відео

В аеропорту грецького острова Скіатос літак збив з ніг чоловіка, який хотів зняти його на відео.

Постраждалим виявився турист з Британії Пол Тернер, пише видання Daily Mail .

Тернер хотів зняти момент зльоту Airbus A321-231, і його збило з ніг потужним потоком повітря з турбіни літака.

Daily Mail

Daily Mail

"Стабілізатор зображення на моїй камері має назву Smoothshot (перекладається як м'який удар. - Ред.) Так що навіть "м'який удар" не зміг позмагатися з міццю цивільної авіації і зняти це. Це буквально збило мене з ніг", - поділився чоловік.

Як писав OBOZREVATEL, в Росії розглядається питання про відновлення випуску важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".