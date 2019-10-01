Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 23:47
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Гонконзі розпочалася хвиля нових масових протестів: поліція відкрила по людях вогонь

1.3т Читати матеріал російською

У Гонконзі (Китай) у вівторок, 1 жовтня, відбувся новий масовий антиурядовий протест, під час якого поліція вперше застосувала вогнепальну зброю по учасниках.

У результаті 18-річний хлопець отримав поранення в груди, він госпіталізований, передає Associated Press (щоб подивитися відео з акції, поскрольте новину вниз).

Протест у Гонконзі 1 жовтня

Протест у Гонконзі 1 жовтня

ВВС

Прессекретар китайської поліції назвала пораненого активіста "бунтівником". Стверджується, що правоохоронець вистрілив у нього, оскільки боявся за своє життя.

Новини
США вдарили по Китаю за допомогою Ірану: ухвалили нові санкції
Потерпілий

Потерпілий

twitter.com/ball_hongkonger

Сутички між поліцейськими та учасниками протесту відбулися практично по всьому місту.

При цьому акція розпочалася в день масштабного святкування 70-ї річниці заснування КНР у Пекіні.

Під час демонстрацій був заблокований один із найпопулярніших месенджерів, який використовують протестувальники. Також закриті десятки станцій метро і магазини. За даними організаторів, в акціях взяли участь близько 100 тисяч осіб.

Протест у Гонконзі 1 жовтня

Протест у Гонконзі 1 жовтня

ВВС

До цього інциденту під час протестів поліцейські стріляли тільки в повітря, щоб розігнати натовп.

Акцентуємо, що на касці одного з учасників протесту фотографи помітили трансформовані українські гасла: "Слава Гонконгу – Героям слава!" і "Слава людям".

Протест у Гонконзі 1 жовтня

Протест у Гонконзі 1 жовтня

twitter.com/JiayangFan

Нагадаємо, раніше на антиурядовій акції в Китаї помітили державний прапор України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Китай Гонконг
Теги
протест видео фотографии стрілянина
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
26
1
Смішно
14
Цікаво
33
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Китай и Россия -близнецы братья.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel