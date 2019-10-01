У Гонконзі розпочалася хвиля нових масових протестів: поліція відкрила по людях вогонь

У Гонконзі (Китай) у вівторок, 1 жовтня, відбувся новий масовий антиурядовий протест, під час якого поліція вперше застосувала вогнепальну зброю по учасниках.
У результаті 18-річний хлопець отримав поранення в груди, він госпіталізований, передає Associated Press (щоб подивитися відео з акції, поскрольте новину вниз).
Протест у Гонконзі 1 жовтня
ВВС
Прессекретар китайської поліції назвала пораненого активіста "бунтівником". Стверджується, що правоохоронець вистрілив у нього, оскільки боявся за своє життя.
Потерпілий
twitter.com/ball_hongkonger
Сутички між поліцейськими та учасниками протесту відбулися практично по всьому місту.
При цьому акція розпочалася в день масштабного святкування 70-ї річниці заснування КНР у Пекіні.
Під час демонстрацій був заблокований один із найпопулярніших месенджерів, який використовують протестувальники. Також закриті десятки станцій метро і магазини. За даними організаторів, в акціях взяли участь близько 100 тисяч осіб.
Протест у Гонконзі 1 жовтня
ВВС
До цього інциденту під час протестів поліцейські стріляли тільки в повітря, щоб розігнати натовп.
Акцентуємо, що на касці одного з учасників протесту фотографи помітили трансформовані українські гасла: "Слава Гонконгу – Героям слава!" і "Слава людям".
Протест у Гонконзі 1 жовтня
twitter.com/JiayangFan
Нагадаємо, раніше на антиурядовій акції в Китаї помітили державний прапор України.
October 1: Protesters clash with riot police in at least 9 districts as Beijing celebrates the 70th anniversary of Communist rule in China, turning Hong Kong into a battlefield. For the first time, a protester - an 18-year-old - is shot by police with a live round. pic.twitter.com/QsXZwf066L- The New York Times (@nytimes) October 1, 2019
VIDEO: Hong Kong's "Day of Mourning" pic.twitter.com/A3S1fC2Tgr- John Leicester (@johnleicester) October 1, 2019
This time-lapse tells you how Hong Kong feels about the 70th birthday of Communist Party-ruled China: tens of thousands of marchers in the black of mourning. This is just part of the huge cortege snaking for over a kilometer. pic.twitter.com/w9Jb5jHvYn- John Leicester (@johnleicester) October 1, 2019
#WATCH : Riot police twisting and breaking a man's arm after he told press he is a first -aider. Beggars belief. #HongKongProtest pic.twitter.com/5rPBH8tBKx- Victor Ting (@ VictorTing7) October 1, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 серпня влада КНР стягнула збройні сили до Гонконгу.
У кінці серпня поточного року там відбулися зіткнення між силовиками і протестувальниками, спецназівці застосовували сльозогінний газ і кийки, а мітингувальники кидали в них каміння і пляшки.
У середині вересня поліція Гонконгу застосувала проти учасників чергової хвилі протестів водомети.
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