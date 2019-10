У Гонконзі розпочалася хвиля нових масових протестів: поліція відкрила по людях вогонь

У Гонконзі (Китай) у вівторок, 1 жовтня, відбувся новий масовий антиурядовий протест, під час якого поліція вперше застосувала вогнепальну зброю по учасниках.

У результаті 18-річний хлопець отримав поранення в груди, він госпіталізований, передає Associated Press (щоб подивитися відео з акції, поскрольте новину вниз).

Протест у Гонконзі 1 жовтня ВВС

Прессекретар китайської поліції назвала пораненого активіста "бунтівником". Стверджується, що правоохоронець вистрілив у нього, оскільки боявся за своє життя.

Потерпілий twitter.com/ball_hongkonger

Сутички між поліцейськими та учасниками протесту відбулися практично по всьому місту.

При цьому акція розпочалася в день масштабного святкування 70-ї річниці заснування КНР у Пекіні.

Під час демонстрацій був заблокований один із найпопулярніших месенджерів, який використовують протестувальники. Також закриті десятки станцій метро і магазини. За даними організаторів, в акціях взяли участь близько 100 тисяч осіб.

Протест у Гонконзі 1 жовтня ВВС

До цього інциденту під час протестів поліцейські стріляли тільки в повітря, щоб розігнати натовп.

Акцентуємо, що на касці одного з учасників протесту фотографи помітили трансформовані українські гасла: "Слава Гонконгу – Героям слава!" і "Слава людям".

Протест у Гонконзі 1 жовтня twitter.com/JiayangFan

Нагадаємо, раніше на антиурядовій акції в Китаї помітили державний прапор України.

October 1: Protesters clash with riot police in at least 9 districts as Beijing celebrates the 70th anniversary of Communist rule in China, turning Hong Kong into a battlefield. For the first time, a protester - an 18-year-old - is shot by police with a live round. pic.twitter.com/QsXZwf066L - The New York Times (@nytimes) October 1, 2019

This time-lapse tells you how Hong Kong feels about the 70th birthday of Communist Party-ruled China: tens of thousands of marchers in the black of mourning. This is just part of the huge cortege snaking for over a kilometer. pic.twitter.com/w9Jb5jHvYn - John Leicester (@johnleicester) October 1, 2019

#WATCH : Riot police twisting and breaking a man's arm after he told press he is a first -aider. Beggars belief. #HongKongProtest pic.twitter.com/5rPBH8tBKx - Victor Ting (@ VictorTing7) October 1, 2019

