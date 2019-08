У Гонконзі протести переросли в криваву бійню: фото з місця подій

Жителі Гонконгу влаштували нові протести проти прокитайської політики влади.

Так, під час нових демонстрацій у неділю, 11 серпня, розгорілися нові сутички між активістами і поліцейськими.

В районі Шам Шуй По проти людей застосували сльозогінний газ, а незабаром правоохоронці перейшли до більш радикальних методів і почали жорстко бити людей, деяких - до крові.

[SOS] Obstruction of medicinal care is in violation of the International Humanitarian Law. Breach of the IHL is a serious Criminial Offence. First aiders and nurse were arrested by Riot Police pic.twitter.com/5fMIuF2Y7u

HK Riot Police fired bullet and headshot a young lady. I am not sure whether her right eye will turn blind or not but it is totally insane and terrible. US should not export tear gas and rubber bullet to HK Police anymore. pic.twitter.com/R9gZKZysaO