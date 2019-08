У Гонконгу поліція спробувала розігнати розлючений "Майдан": усі деталі

У Гонконгу (Китай) тривають масові протести у Міжнародному аеропорту. У вівторок, 13 серпня, місцева поліція застосувала сльозогінний газ проти агресивно налаштованих учасників.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", правоохоронці спробували видворити групу учасників протестів, однак протестувальники чинили опір і відмовлялися йти. Вони кидали в поліцейських різні предмети і спорудили барикаду з візків для перевезення багажу. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після цього в аеропорту почав коїтися справжній хаос. Один працівник поліції отримав травму і його відвезли до лікарні. Стійки реєстрації не працюють, зали очікування зайняті протестувальниками.

Раніше адміністрація аеропорту Гонконгу ухвалила рішення скасувати всі рейси через безперервні акції протесту.

Місцева влада вже заговорили про ознаки терористичної діяльності у протестах, які влаштували невдоволені.

Зазначимо, що масові протести почалися у Гонконгу у першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки до закону про екстрадицію, які дозволили б видачу підозрюваних в скоєнні злочинів на материкову частину Китаю.

PLEASE @jypnation CANCELS THE CONCERT AND GOT7 FLIGHT TO HONG KONG, THEY, AHGASE AND THE STAFF ARE IN DANGER IN THAT PLACE , PLEASE, PAY ATTENTION TO US PLEASE # JYPE_CancelGOT7HKConcerts pic.twitter.com/9gIXMpHyrR

Please hype this tag # JYPE_CancelGOT7HKConcerts

We can not let anything bad happen to @ GOT7Official # GOT7



I also hope for peace in Hong Kong



Even you are on a different fandom, please help us 😭💔 pic.twitter.com/uIHg56bQ4K