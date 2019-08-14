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У Гонконгу поліція спробувала розігнати розлючений "Майдан": усі деталі

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У Гонконгу (Китай) тривають масові протести у Міжнародному аеропорту. У вівторок, 13 серпня, місцева поліція застосувала сльозогінний газ проти агресивно налаштованих учасників.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", правоохоронці спробували видворити групу учасників протестів, однак протестувальники чинили опір і відмовлялися йти. Вони кидали в поліцейських різні предмети і спорудили барикаду з візків для перевезення багажу. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після цього в аеропорту почав коїтися справжній хаос. Один працівник поліції отримав травму і його відвезли до лікарні. Стійки реєстрації не працюють, зали очікування зайняті протестувальниками.

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Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Раніше адміністрація аеропорту Гонконгу ухвалила рішення скасувати всі рейси через безперервні акції протесту.

Місцева влада вже заговорили про ознаки терористичної діяльності у протестах, які влаштували невдоволені.

Зазначимо, що масові протести почалися у Гонконгу у першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки до закону про екстрадицію, які дозволили б видачу підозрюваних в скоєнні злочинів на материкову частину Китаю.

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Китай Гонконг
Тег
протест
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Украина от них слишком далеко. Вот в соседних с Украиной странах такого быдлячества уже не может быть. Все уже знают, в какую _опу это приводит сьрану.
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Какой слезоточивый газ. В таких случаях - только пулемёты!
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