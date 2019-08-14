У Гонконгу поліція спробувала розігнати розлючений "Майдан": усі деталі

У Гонконгу (Китай) тривають масові протести у Міжнародному аеропорту. У вівторок, 13 серпня, місцева поліція застосувала сльозогінний газ проти агресивно налаштованих учасників.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", правоохоронці спробували видворити групу учасників протестів, однак протестувальники чинили опір і відмовлялися йти. Вони кидали в поліцейських різні предмети і спорудили барикаду з візків для перевезення багажу. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Після цього в аеропорту почав коїтися справжній хаос. Один працівник поліції отримав травму і його відвезли до лікарні. Стійки реєстрації не працюють, зали очікування зайняті протестувальниками.

Протести у Гонконгу

Раніше адміністрація аеропорту Гонконгу ухвалила рішення скасувати всі рейси через безперервні акції протесту.

Місцева влада вже заговорили про ознаки терористичної діяльності у протестах, які влаштували невдоволені.

Зазначимо, що масові протести почалися у Гонконгу у першій половині червня у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки до закону про екстрадицію, які дозволили б видачу підозрюваних в скоєнні злочинів на материкову частину Китаю.

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

Протести у Гонконгу

PLEASE @jypnation CANCELS THE CONCERT AND GOT7 FLIGHT TO HONG KONG, THEY, AHGASE AND THE STAFF ARE IN DANGER IN THAT PLACE , PLEASE, PAY ATTENTION TO US PLEASE # JYPE_CancelGOT7HKConcerts pic.twitter.com/9gIXMpHyrR – USE EL HT # JYPE_CancelGOT7HKConcerts (@jaedoubleb) August 14, 2019

Please hype this tag # JYPE_CancelGOT7HKConcerts

We can not let anything bad happen to @ GOT7Official # GOT7



I also hope for peace in Hong Kong



Even you are on a different fandom, please help us 😭💔 pic.twitter.com/uIHg56bQ4K – Anshe 🔮 | X1 GOT7 (@AhgaSister) August 14, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 серпня влада Китаю стягнула збройні сили до Гонконгу. Офіційно Сили Народної озброєної поліції КНР – внутрішніх військ, що підпорядковані Міноборони – братимуть участь у великих навчаннях.

Перед цим, 11 серпня, протести переросли у криваву бійню. Між поліцейськими та учасниками відбулися жорсткі сутички.

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