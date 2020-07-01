У Гонконзі поліція розігнала тисячний мітинг проти Китаю водометами. Фото

У Гонконзі поліція розігнала тисячі активістів, які вийшли на протест з нагоди 23-ої річниці передачі району Китаю.

Як повідомляє "Радіо Свобода", поліцейські застосували водомети і перцевий спрей. Раніше на вулиці були розміщені знаки, які попереджають активістів, що за новим законом вони можуть бути арештовані як прихильники сепаратизму.

Зазначимо, 1 липня у Гонконзі набув чинності новий закон про національну безпеку, який передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі за тероризм, сепаратизм, змову з іноземними силами і підрив державної влади.

У Гонконзі поліція розігнала тисячний мітинг

У Гонконзі поліція розігнала тисячний мітинг

Першим затриманим виявився чоловік, який тримав плакат із написом "Незалежність Гонконгу". Відтепер за такі дії загрожує тривалий тюремний термін.

У Гонконзі поліція розігнала тисячний мітинг

У Гонконзі поліція розігнала тисячний мітинг

У Гонконзі поліція розігнала тисячний мітинг

Закон про нацбезпеку був ухвалений з ініціативи Китаю і викликав хвилю протестів з боку багатьох жителів Гонконгу – спеціального адміністративного району КНР, який британці повернули під управління Пекіна в 1997 році. Передбачалося, що Китай гарантує жителям території певні свободи протягом не менше, ніж півстоліття. Противники поправок у законодавство заявляють, що вони підривають ці домовленості.

У Гонконзі поліція розігнала тисячний мітинг

У Гонконзі поліція розігнала тисячний мітинг

У Гонконзі поліція розігнала тисячний мітинг

Відзначимо, що протести через річницю передачі суверенітету Гонконгу відбуваються щороку. Цьогоріч прокитайська влада Гонконгу масові мітинги заборонила, пославшись на карантинні заходи через епідемію коронавірусу. Не можна збиратися групою більше ніж 50 осіб.

У Гонконзі поліція розігнала тисячний мітинг

У Гонконзі поліція розігнала тисячний мітинг

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Гонконзі 24 травня, тисячі демонстрантів в одному з торгових кварталів вийшли на акцію протесту проти нового законопроєкту Китаю. Ним уряд хоче ввести на території автономного регіону національні закони і свою поліцію.