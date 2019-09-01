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У Гонконзі масові протести спалахнули з новою силою: з'явилися фото і відео

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У Гонконзі розпочалася нова хвиля протестів, у ході яких учасники мітингу звели барикади і спробували заблокувати доступ поїздів до міжнародного аеропорту.

За даними The Age, поліція проводила перевірки на в'їзд до терміналу, де зібралися кілька тисяч осіб (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Поїздки до аеропорту було припинено, коли протестувальники зібралися зовні. Коли поїзди було відрізано, протестуючі продовжували йти до аеропорту і будувати барикади через дорогу, на яку, за їхніми словами, не поширювалася судова заборона, що забороняє протести в аеропорту", – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що протестуючі покинули місце події після того, як силовики пригрозили операцією з розмінування, в ході якої зазвичай використовується сльозогінний газ. У зв'язку з акцією протесту, доступ до аеропорту було значно ускладнено. Зведення барикади також назвали незаконним. Більш того, учасники протесту підпалили шини.

Протести в Гонконзі спалахнули з новою силою

Протести в Гонконзі спалахнули з новою силою

twitter.com/globaltimesnews

Нагадаємо, що масове обурення громадян Гонконгу викликав розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна. На думку протестуючих, влада може використовувати законодавство для боротьби з дисидентами.

Нинішні акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю у 1997 році. Тим часом, уряд КНР звинувачує демонстрантів в насильстві, вандалізмі та "тероризм".

12 серпня влада Китаю стягнула збройні сили до Гонконгу. Військові та силовики провели навчання поблизу Гонконгу, де зокрема відпрацьовувався силовий розгін демонстрацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня у Гонконзі протести спалахнули з новою силою. Сталися сутички демонстрантів з поліцією.

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Місце
Китай Гонконг
Тег
протест
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