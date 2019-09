У Гонконзі масові протести спалахнули з новою силою: з'явилися фото і відео

У Гонконзі розпочалася нова хвиля протестів, у ході яких учасники мітингу звели барикади і спробували заблокувати доступ поїздів до міжнародного аеропорту.

За даними The Age, поліція проводила перевірки на в'їзд до терміналу, де зібралися кілька тисяч осіб (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Поїздки до аеропорту було припинено, коли протестувальники зібралися зовні. Коли поїзди було відрізано, протестуючі продовжували йти до аеропорту і будувати барикади через дорогу, на яку, за їхніми словами, не поширювалася судова заборона, що забороняє протести в аеропорту", – йдеться в повідомленні.

#HongKong police said they arrested 63 protesters, aged between 13 and 36, at MTR Mong Kok Station and Prince Edward Station on Saturday . Police say they confiscated explosives and weapons from some of those arrested for illegal assembly. #香港 pic.twitter.com/OGDm3JjbVZ - Global Times (@globaltimesnews) September 1, 2019

Уточнюється, що протестуючі покинули місце події після того, як силовики пригрозили операцією з розмінування, в ході якої зазвичай використовується сльозогінний газ. У зв'язку з акцією протесту, доступ до аеропорту було значно ускладнено. Зведення барикади також назвали незаконним. Більш того, учасники протесту підпалили шини.

Протести в Гонконзі спалахнули з новою силою twitter.com/globaltimesnews

Blocking roads, closing down railway just because the government want to stop the protest and arrest protestors. Freedom of speech? Freedom of assembly? No! This is simply dictatorship. #Hongkong #HongKongProtesters #antiEALB https://t.co/xGxWg0HS4H - amsaml (@amsaml) September 1, 2019

Barricades were set ablaze on road arteries by a gang of rioters in Tung Chung, Hong Kong on Sunday. The MTR station in the area was also mass vandalized. #HongKong pic.twitter.com/2pAO0aD3Cn - China Daily (@ChinaDaily) September 1, 2019

LATEST: More riot police arrive at Tung Chung station in Hong Kong.



They've now surrounded the subway station by the airport , the site of #HongKong protests today #香港 pic.twitter.com/zakQBZ6Zdu - Bloomberg TicToc (@tictoc) September 1, 2019

Live: Around 6 pm, a large number of rioters left airport and went to the Tung Chung MTR Station. They broke the fire hydrant and water began to gush into the station. #HongKong #香港 pic.twitter.com/miATkMTJ0l - Global Times (@globaltimesnews) September 1, 2019

Police and Special Tactical Contingent arrive at MTR Tung Chung Station and set to clear out rioters who destroyed the station. #HongKong #香港 pic.twitter.com/gX4VaF60Bq - Global Times (@globaltimesnews) September 1, 2019

Нагадаємо, що масове обурення громадян Гонконгу викликав розгляд поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна. На думку протестуючих, влада може використовувати законодавство для боротьби з дисидентами.

Нинішні акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі від часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю у 1997 році. Тим часом, уряд КНР звинувачує демонстрантів в насильстві, вандалізмі та "тероризм".

12 серпня влада Китаю стягнула збройні сили до Гонконгу. Військові та силовики провели навчання поблизу Гонконгу, де зокрема відпрацьовувався силовий розгін демонстрацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 серпня у Гонконзі протести спалахнули з новою силою. Сталися сутички демонстрантів з поліцією.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал