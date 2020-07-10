У головної визначної пам'ятки Туреччини забрали статус музею: що буде зі Святою Софією
Собор Святої Софії (Айя-Софія) в Туреччині позбавили статусу музею і дозволили використовувати його як мечеть.
Відповідне рішення ухвалила Державна рада країни (вищий адміністративний суд) 10 липня, повідомляє CNN Turk.
Так, суд скасував рішення Ради міністрів від 24 листопада 1934 року, яким собор був перетворений із мечеті на музей.
Зі свого боку президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ про зміну статусу собору на об'єкт мусульманського культу. У ньому він посилається на рішення суду, ухвалене раніше в п'ятницю.
Будівля, в якій розташовується музей Святої Софії, була побудовано в VI столітті і відноситься до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Більше тисячі років вона залишалася найбільшим у світі християнським храмом, але після завоювання міста Османською імперією в 1453 році його перетворили на мечеть.
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