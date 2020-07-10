У головної визначної пам'ятки Туреччини забрали статус музею: що буде зі Святою Софією

Юрій Сергієнко Світ 17:33, 10.07.2020 Оновлено: 18:47, 10.07.2020

Собор Святої Софії (Айя-Софія) в Туреччині позбавили статусу музею і дозволили використовувати його як мечеть.

Відповідне рішення ухвалила Державна рада країни (вищий адміністративний суд) 10 липня, повідомляє CNN Turk.

Так, суд скасував рішення Ради міністрів від 24 листопада 1934 року, яким собор був перетворений із мечеті на музей.

У Собору Святої Софії забрали статус музею

Зі свого боку президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав указ про зміну статусу собору на об'єкт мусульманського культу. У ньому він посилається на рішення суду, ухвалене раніше в п'ятницю.

Ердоган підписав указ про перетворення собору на мечеть.
Twitter Реджепа Ердонага

Будівля, в якій розташовується музей Святої Софії, була побудовано в VI столітті і відноситься до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Більше тисячі років вона залишалася найбільшим у світі християнським храмом, але після завоювання міста Османською імперією в 1453 році його перетворили на мечеть.

Twitter Реджепа Ердонага

Як повідомляв OBOZREVATEL, українцям нагадали про правила в'їзду до Туреччини після ослаблення карантину.

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