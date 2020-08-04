У Генуї на місці мосту, де загинули 43 людини, відкрили новий: як виглядає. Фото
В італійській Генуї відкрили новий шляхопровід замість мосту "Моранді", який обвалився влітку 2018 року. Новий міст називається "Сан-Джорджіо".
Як повідомляє ТСН, на відкриття з’їхалось усе керівництво країни, а в небі над Генуєю влаштували авіашоу. Рух тут відкриють до кінця тижня. У церемонії відкриття взяли участь президент Італії Серджо Маттарелла і прем'єр-міністр Джузеппе Конте.
Новий міст спроектував один з найвідоміших у світі архітектор Ренцо Піано, який народився у Генуї. На "Сан-Джорджіо" встановили 43 ліхтаря у пам’ять про загиблих під час обвалу. Загалом він має 19 прольотів, його довжина сягає одного кілометру.
Конструкція оснащена автоматичними сенсорами для постійного моніторингу стану мосту, а також встановлені дві тисячі сонячних панелей.
Повідомляється, що родичі загиблих, як і рятувальники, які працювали на місці трагедії після обвалення моста, не прийшли на церемонію.
Будівництво моста тривало навіть в період пандемії, будівельники працювали цілодобово без вихідних, за винятком Різдвяних свят.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 серпня 2018 року 200-метрова частина моста обрушилася під час зливи разом з розташованими на ній автомобілями. Загинуло 43 людини.
Передбачалося, що причиною обвалення могло стати ослаблення несучих конструкцій. У свою чергу, міністр транспорту та інфраструктури Італії Данило Тонінеллі повідомив, що катастрофа сталася через несвоєчасне обслуговування.
28 червня 2019 року міст підірвали. Вибухівку розмістили на опорах моста і на дорожньому полотні. Також навколо споруди розмістили баки з водою. Ще були включені системи поливання для боротьби з пилом.