У Генуї на місці мосту, де загинули 43 людини, відкрили новий: як виглядає. Фото

В італійській Генуї відкрили новий шляхопровід замість мосту "Моранді", який обвалився влітку 2018 року. Новий міст називається "Сан-Джорджіо".

Як повідомляє ТСН, на відкриття з’їхалось усе керівництво країни, а в небі над Генуєю влаштували авіашоу. Рух тут відкриють до кінця тижня. У церемонії відкриття взяли участь президент Італії Серджо Маттарелла і прем'єр-міністр Джузеппе Конте.

Новий міст спроектував один з найвідоміших у світі архітектор Ренцо Піано, який народився у Генуї. На "Сан-Джорджіо" встановили 43 ліхтаря у пам’ять про загиблих під час обвалу. Загалом він має 19 прольотів, його довжина сягає одного кілометру.

У Генуї відкрили міст "Сан-Джорджіо"

У Генуї відкрили міст "Сан-Джорджіо"

Конструкція оснащена автоматичними сенсорами для постійного моніторингу стану мосту, а також встановлені дві тисячі сонячних панелей.

Повідомляється, що родичі загиблих, як і рятувальники, які працювали на місці трагедії після обвалення моста, не прийшли на церемонію.

У Генуї відкрили міст "Сан-Джорджіо"

У Генуї відкрили міст "Сан-Джорджіо"

Будівництво моста тривало навіть в період пандемії, будівельники працювали цілодобово без вихідних, за винятком Різдвяних свят.

Як повідомляв OBOZREVATEL: