У Гаазі продовжили слухання у справі МН-17: перші деталі засідання

У понеділок, 28 вересня, у Гаазі (Нідерланди) продовжилося судове засідання у справі збитого над Донбасом малазійського Boeing рейсу МН17.

Згідно з графіком на сайті Окружного суду Гааги, судові слухання триватимуть з понеділка до п'ятниці 2 жовтня.

Повідомляється, що на засіданні обговорюватиметься позиція сторони захисту. Воно має тривати до 2 жовтня, але в суді зазначили, що цей термін залежить від процесу засідання.

Також через пандемію COVID-19 слухання можуть бути перенесені або скасовані. У суді пояснили, що через коронавірус усі присутні мають дотримуватися обов'язкової дистанції 1,5 метра, а люди із застудою, температурою або поганим самопочуттям не будуть допущені до процесу.

Відзначимо, що також буде вестися онлайн-трансляція судового процесу.

Нагадаємо, що 31 серпня в Нідерландах відновили судові слухання у справі МН17. У суді обговорювали вимоги компенсації з боку родичів загиблих пасажирів.

Як повідомляв OBOZREVATEL: