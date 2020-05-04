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5 травня • оновлено в 11:33
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У Франції знайшли пацієнта, який заразився COVID-19 за місяць до першого офіційного випадку

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Французький лікар встановив, що перший випадок зараження COVID-19 у країні стався за місяць до офіційно зареєстрованого пацієнта.

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Як повідомляє DailyMail, доктор Ів Коен заявив, що були перевірені 24 пацієнти, які зверталися по медичну допомогу іще в грудні 2019 року – всі вони були госпіталізовані з распіраторними симптомами. Повторна перевірка їх аналізів показала, що в одного пацієнта був COVID-19.

Як виявилося, ця людина прийшла в лікарню ще 27 грудня, а перший офіційно зареєстрований випадок у Франції був оголошений 25 січня. Сам лікар зазначив, що поки не розуміє, як пацієнт міг заразитися новим коронавірусом, але наполягає на масовій повторній перевірці випадків респіраторних захворювань за той період.

Ів Коен

Ів Коен

Це може вплинути на подальші дії щодо карантинних заходів. Нещодавно уряд Франції заявив, що з 11 травня має намір поступово послаблювати карантин: діти зможуть повернутися в школи, а підприємства почати свою роботу. На противагу цьому розглядається законопроєкт про продовження режиму надзвичайної ситуації до 24 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції вперше на коронавірус заразилася кішка.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Франція
Тег
вірус
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