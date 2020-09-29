У Франції знайшли молекулу, яка може допомогти в лікуванні COVID-19

Вчені Інституту Пастера (Франція) почали досліджувати молекулу, на основі якої можливе створення ефективних ліків від коронавірусу.

Як було сказано на сторінці Інституту в Twitter, в дослідженнях візьмуть участь 30 вчених, однак назву молекули поки спеціально тримають в таємниці.

"Дослідники виявили молекулу, ефективну проти коронавірусу. Наступний етап – клінічні випробування, які потребують додаткового фінансування", – відзначили в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, в Польщі оголосили про створення перших в світі ліків проти коронавірусу. Препарат вже оголосили ефективним, проте його чекають клінічні випробування в чотирьох містах країни.