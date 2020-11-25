У Франції зажадали визнати "Нагірно-Карабаську республіку": Азербайджан відповів
Документ підтримали 305 сенаторів
Ухвалена резолюція має рекомендаційний характер
Її автори заявляють про загрозу для Франції
Сенат Франції 25 листопада проголосував за резолюцію, яка закликає визнати незалежність так званої Нагірно-Карабаської республіки. В Азербайджані назвали документ "звичайним аркушем паперу".
Як повідомляється на сайті французької верхньої палати парламенту, резолюцію підтримали 305 сенаторів, проти проголосував лише один.
Незважаючи на це, у Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що одностороннє визнання Карабаху не піде на користь ані Вірменії, ані населенню регіону, ані самій Франції.
Зі свого боку в адміністрації президента Азербайджану Ільхама Алієва заявили, що ухвалена резолюція – це лише "звичайний аркуш паперу".
У жовтні Алієв попереджав, що негайно розірве дипломатичні відносини з будь-якою державою, яка визнає незалежність Нагірного Карабаху.
Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає резолюцію "історичним документом". Так само відреагували і в так званому МЗС невизнаного Карабаху.Про що резолюція щодо визнання Нагірного Карабаху
Документ має рекомендаційний характер. У ньому йдеться, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган останніми роками нібито збільшив "кількість провокацій, залякувань і загроз щодо Франції, Європи та інших країн", а проведена країною "експансіоністська політика є основним фактором дестабілізації в Східному Середземномор'ї, на Близькому і Середньому Сході, а тепер і на Південному Кавказі".
Це нібито "становить загрозу безпеці Франції та Європи загалом".
У резолюції також ідеться про "військову агресію Азербайджану за підтримки турецької влади в Нагірному Карабасі".
Документ закликає уряд Франції "надати гуманітарну допомогу населенню Нагірного Карабаху" й "вимагати проведення міжнародного розслідування військових злочинів, скоєних у регіоні".
Авторами резолюції стали п'ять сенаторів від різних фракцій: Бруно Ретайо (керівник групи республіканців), Патрік Каннер, Ерве Марсель (керівник групи "Союз центристів"), а також Еліан Асассі і Гійом Готар.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Азербайджан, Вірменія і Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яка набрала чинності з 10 листопада.
Документ, серед іншого, передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.
Зокрема, велика частина Нагірного Карабаху залишиться за Азербайджаном. Також опубліковано оновлену карту регіону.