У Франції зажадали визнати "Нагірно-Карабаську республіку": Азербайджан відповів

Сенат Франції 25 листопада проголосував за резолюцію, яка закликає визнати незалежність так званої Нагірно-Карабаської республіки. В Азербайджані назвали документ "звичайним аркушем паперу".

Як повідомляється на сайті французької верхньої палати парламенту, резолюцію підтримали 305 сенаторів, проти проголосував лише один.

Незважаючи на це, у Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що одностороннє визнання Карабаху не піде на користь ані Вірменії, ані населенню регіону, ані самій Франції.

Зі свого боку в адміністрації президента Азербайджану Ільхама Алієва заявили, що ухвалена резолюція – це лише "звичайний аркуш паперу".

У жовтні Алієв попереджав, що негайно розірве дипломатичні відносини з будь-якою державою, яка визнає незалежність Нагірного Карабаху.

Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає резолюцію "історичним документом". Так само відреагували і в так званому МЗС невизнаного Карабаху.

Документ має рекомендаційний характер. У ньому йдеться, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган останніми роками нібито збільшив "кількість провокацій, залякувань і загроз щодо Франції, Європи та інших країн", а проведена країною "експансіоністська політика є основним фактором дестабілізації в Східному Середземномор'ї, на Близькому і Середньому Сході, а тепер і на Південному Кавказі".

Це нібито "становить загрозу безпеці Франції та Європи загалом".

У резолюції також ідеться про "військову агресію Азербайджану за підтримки турецької влади в Нагірному Карабасі".

Документ закликає уряд Франції "надати гуманітарну допомогу населенню Нагірного Карабаху" й "вимагати проведення міжнародного розслідування військових злочинів, скоєних у регіоні".

Авторами резолюції стали п'ять сенаторів від різних фракцій: Бруно Ретайо (керівник групи республіканців), Патрік Каннер, Ерве Марсель (керівник групи "Союз центристів"), а також Еліан Асассі і Гійом Готар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Азербайджан, Вірменія і Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яка набрала чинності з 10 листопада.

Документ, серед іншого, передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.

Зокрема, велика частина Нагірного Карабаху залишиться за Азербайджаном. Також опубліковано оновлену карту регіону.