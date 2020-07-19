У Франції затримали підозрюваного в підпалі знаменитого собору

Світ 17:01, 19.07.2020 Оновлено: 17:16, 19.07.2020

Французькі правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі кафедрального собору святого Петра і Павла в Нанті.

Як повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на прокурора у справі, 39-річний мігрант працював волонтером у соборі і відповідав за закриття дверей на ключ у день пожежі.

Чоловік затриманий у рамках перевірки "протиріч в його розкладі".

Наразі триває слідство на науковому та криміналістичному рівні. Проглядаються відео з камер спостереження, на місці працює техніка й експерти з пожежної безпеки.

Також фахівці почали досліджувати інтер'єр собору й особливості електроустановки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 18 липня зранку загорівся Нантський собор. На місці працювали близько 100 пожежників і шість пожежних машин.

  • У результаті в соборі в Нанті був повністю знищений великий орган і порушена міцність будівлі, згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму XV століття.

  • Президент Франції Емманюель Макрон, що перебував у Брюсселі на саміті ЄС, висловив підтримку пожежникам, які вели боротьбу з вогнем у соборі.

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