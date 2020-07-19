У Франції затримали підозрюваного в підпалі знаменитого собору
Французькі правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі кафедрального собору святого Петра і Павла в Нанті.
Як повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на прокурора у справі, 39-річний мігрант працював волонтером у соборі і відповідав за закриття дверей на ключ у день пожежі.
Чоловік затриманий у рамках перевірки "протиріч в його розкладі".
Наразі триває слідство на науковому та криміналістичному рівні. Проглядаються відео з камер спостереження, на місці працює техніка й експерти з пожежної безпеки.
Також фахівці почали досліджувати інтер'єр собору й особливості електроустановки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
18 липня зранку загорівся Нантський собор. На місці працювали близько 100 пожежників і шість пожежних машин.
У результаті в соборі в Нанті був повністю знищений великий орган і порушена міцність будівлі, згоріла значна частина внутрішнього оздоблення храму XV століття.
Президент Франції Емманюель Макрон, що перебував у Брюсселі на саміті ЄС, висловив підтримку пожежникам, які вели боротьбу з вогнем у соборі.