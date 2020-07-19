У Франції затримали підозрюваного в підпалі знаменитого собору

У Нанті горів собор святого Петра і Павла.

Французькі правоохоронці затримали підозрюваного в підпалі кафедрального собору святого Петра і Павла в Нанті.

Як повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на прокурора у справі, 39-річний мігрант працював волонтером у соборі і відповідав за закриття дверей на ключ у день пожежі.

Чоловік затриманий у рамках перевірки "протиріч в його розкладі".

Наразі триває слідство на науковому та криміналістичному рівні. Проглядаються відео з камер спостереження, на місці працює техніка й експерти з пожежної безпеки.

Також фахівці почали досліджувати інтер'єр собору й особливості електроустановки.

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