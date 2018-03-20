У Франції затримали екс-президента Саркозі

У Франції співробітники управління по боротьбі з корупцією затримали екс-президента країни Ніколя Саркозі.

Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, його взяли під варту для надання свідчень.

Саркозі затримали, коли він прийшов на слухання у справі про порушення фінансування його передвиборної кампанії.

Як пише газета Le Monde, політик перебуває у передмісті Парижа.

"За нашою інформацією, екс-президента помістили під варту в Нантері (передмістя Парижа - ред.), куди його викликали в рамках розгляду у справі про можливе фінансування Лівією його переможної президентської кампанії 2007 року", - йдеться у публікації.

nvdaily.ru

20 березня у Нантері і відбудеться допит політика. Поліцейські мають право утримувати колишнього президента під вартою не більше 48 годин. Потім його або відпустять, або висунуть звинувачення.

Це перший допит Саркозі в рамках кримінального провадження, яке триває вже більше трьох років.

Як повідомляв "Обозреватель", в першому раунді президентських праймеріз у Франції в 2016 році Саркозі набрав 23%.