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ПолітикаЕкономіка

У Франції затримали екс-президента Саркозі: що про це відомо

3.2тЧитати новину російською

Вранці 20-го березня стало відомо про затримання екс-президента Франції Ніколя Саркозі.

"Обозреватель" зібрав всі наявні на даний момент факти.

Як це сталося

Як повідомив Reuters, Саркозі затримали у справі про незаконне фінансування Лівією його виборчої кампанії в 2007 році. Колишнього президента помістили під варту, коли він з'явився на допит в будівлю судової поліції в Нантері (передмістя Парижа). Саркозі затримали на 48 годин, за які поліція повинна пред'явити йому звинувачення або ж відпустити.

Подробиці справи

"Лівійська справа" почалася ще в 2012 році з заяви бізнесмена Зіада Такіеддіна про те, що у нього є докази, які свідчать про фінансування кампанії Саркозі нині покійним лівійським диктатором Муаммаром Каддафі.

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Тоді телефон екс-президента поставили на прослуховування, але чи вдалося слідчим щось дізнатися - поки невідомо.

Саркозі і Каддафі

Крім того, ЗМІ публікували документи, в яких йшлося про нібито передачу лівійським режимом 50 млн євро на потреби президентської кампанії Саркозі.

Що говорить Саркозі

Природно екс-президент Франції все заперечує. Документи, які публікувалися ЗМІ, він називає фальшивкою. Хоча ситуацію для Саркозі ускладнює те, що його не в перший раз підозрюють в незаконних махінаціях.

Минулі справи

Раніше його звинувачували в нелегальному отриманні коштів від спадкоємиці косметичної компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур, звинувачення за яким були зняті з екс-президента в 2013 році через "недостатню переконливість".

А у 2014 році Саркозі звинуватили в тому, що він пообіцяв високопоставленому судді нову посаду в Монако в обмін на інформацію з приводу розслідування справи про фінансування його передвиборної кампанії. Тоді його вину теж довести не вдалося.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Ніколя Саркозі
Місце
Франція
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