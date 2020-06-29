У Франції засудили експрем'єра, який виплатив дружині на "підробленій роботі" понад 800 тисяч євро

Колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона визнали винним у справі про підроблене працевлаштування дружини, а також розтраті державних коштів.

Суд Парижа засудив його до п'яти років в'язниці, три з яких – умовно, й заборонив знову висувати свою кандидатуру на виборчі посади упродовж десяти років. Про це повідомляє Le Monde.

Водночас зазначається, що дружину Фійона Пенелопу обвинуватили в співучасті в розтраті й теж засудили – до трьох років умовно. Обох також оштрафували на 375 тис. євро.

Видання підкреслює, що адвокат подружжя вже подав апеляцію, до розгляду якої експрем'єр залишатиметься на волі.

Крім цього, третій обвинувачений у вказаній справі – Марк Жуло, котрий обіймав депутатське місце Фійона в Національних зборах, поки той був прем'єром, отримав два роки умовно й 20 тис. євро штрафу.

Зазначається, що відповідний скандал французькі ЗМІ назвали ім'ям дружини експрем'єра "Пенелопагейт". Він вибухнув ще в січні 2017 року, коли сатиричне видання "Канар аншене" заявило, що дружина Фійона упродовж багатьох років отримувала зарплату в парламенті, будучи нібито помічницею свого чоловіка-депутата, хоча насправді там ніколи не працювала. За деякими даними, так Фійон заплатив Пенелопі 831,4 тис. євро.

"Суд постановив, що оплата була непропорційна виконаній роботі, а місіс Фійон була найнята на даремну посаду", – пояснює видання.

Скандал трапився саме в розпал передвиборчої кампанії 2017-го, у якій експрем'єр був кандидатом правих у президенти. А справу порушили перед першим туром президентських виборів.

Додамо, що Франсуа Фійон обіймав пост прем'єр-міністра країни в 2007-2012 роках за президентства Ніколя Саркозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше суд у Парижі засудив 82-річного дядька сирійського президента Башара Асада до чотирьох років в'язниці.