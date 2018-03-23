У Франції зі стріляниною захопили заручників: всі подробиці

Поліція звільнила заручників, яких терорист утримував в супермаркеті в місті Треб у французькому департаменті Од.

За інформацією AFP в Twitter, як тільки чоловік зайшов в будівлю супермаркету, відразу почалася стрілянина.

На місце НП відразу прибули співробітники поліції і оточили район. В операції були задіяні близько 140 чоловік.

Звільнити людей вдалося десь через годину після початку спецоперації. Як повідомив мер міста, в результаті НП загинуло двоє осіб і двоє постраждали.

Також поліція застрелила самого терориста. За інформацією ЗМІ, злочинець раніше назвав свій вчинок "помстою за Сирію", а також заявляв про відношення до терористичної організації "Ісламська держава".

За фактом інциденту антитерористичний підрозділ прокуратури Франції відкрило справу.

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