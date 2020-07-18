У Франції загорівся знаменитий собор Петра і Павла. Фото і відео

Борис Бондар Світ 10:52, 18.07.2020 Оновлено: 11:26, 18.07.2020

У Нанті в суботу вранці загорівся кафедральний собор святого Петра і Павла.

Пожежники департаменту Атлантична Луара борються з вогнем і просять жителів міста і туристів не наближатися до місця НП.

На місці працюють близько 60 пожежників і шість пожежних машин. Повідомлення про вогонь, що вирвався з собору, пожежники отримали вранці 18 липня, о 07:44.

Причину загоряння поки не встановили.

Готичний собор XV століття в Нанті вже горів 28 січня 1972 року. На його ремонт пішло три роки.

Собор у Нанті будувався 457 років, його будівництво завершилося в XIX столітті. Він на шість метрів нижчий собору Нотр-Дам.

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У Франції загорівся собор святого Петра і Павла
(Francetvinfo.fr)
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Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 квітня 2019 року в знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції здійнялася пожежа, яку повністю змогли згасити лише через 12 годин.

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