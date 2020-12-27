У Франції задумали ввести третій локдаун через зростання захворюваності на COVID-19

Уряд Франції розглядає варіант введення вже третього за час пандемії коронавірусу локдауну. Там не хочуть допустити ще більшого зростання кількості заражень.

Так необхідність обмежувальних заходів пояснив в інтерв'ю Le Journal du Dimanche прем'єр-міністр Олів'є Веран. Примітно, що в Україні, на відміну від європейських або інших країн, відклали запровадження тотального карантину до післяноворічного часу – 8 січня.

За словами французького прем'єра, сьогодні стурбованість викликає ситуація з поширенням COVID-19 у регіонах Гранд-Ест, Бургундія-Франш-Конте і департаменті Приморські Альпи, починаючи з Ніцци. Там спостерігається не тільки зростання захворюваності серед літніх людей у деяких сільських районах, а й збільшення кількості госпіталізацій.

"Виборні посадові особи мають рацію, коли мобілізуються: ми не можемо дозволити, щоб епідемія знову спалахнула. Ми запровадимо необхідні заходи в разі погіршення ситуації", – заявив він.

За словами Верана, уряд Франції ніколи не виключав жорстких обмежень, які можуть знадобитися для захисту населення. Водночас наголосив, що рішення ще не ухвалено, чиновники спостерігають за ситуацією.

На уточнення, чи не варто було їм "закрити" країну перед різдвяними святами, як це зробили сусіди, він зазначив, що захворюваність на коронавірус у Франції вдвічі нижча, ніж у Німеччині, Італії, Нідерландах та Ірландії.

Прем'єр також додав, що у Франції раніше цих країн зробили вибір на користь суворих і складних заходів, щоб "дати французам дихати на канікулах". І хоч це спрацювало недостатньо, уряд "швидко дізнається, чи зроблять сімейні та святкові посиденьки епідемічний ефект".

"Найкращий спосіб зустріти початок Нового року – не зустрічати його! Я сподіваюся, що у нас буде можливість влаштувати велику вечірку в 2021 році, в день, коли ми зможемо оголосити французам, що їм більше не потрібно постійно носити маски та що нам більше не доведеться рахувати загиблих. Ми не можемо ні на один вечір ризикнути знову заблокувати країну на декілька тижнів", – висловив переконання Веран.

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