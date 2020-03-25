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25 березня • оновлено в 11:29
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У Франції ввели режим НС через коронавірус: у чому суть жорстких заходів

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У Франції на два місяці ввели надзвичайний санітарний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу і посилили правила карантину.

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Рішення вступило в силу після публікації відповідного закону 24 березня, повідомляє rfi.fr. Відповідно до закону, для якнайшвидшого виходу з санітарноЇ кризи уряд може обмежувати права громадян на пересування і збори, тимчасово закривати деякі підприємства і організації, контролювати ціни на певні товари і в примусовому порядку залучати до виконання робіт, необхідних для боротьби з пандемією.

Режим санітарного НС введений строком на два місяці, однак його дія може бути припинено достроково декретом Ради міністрів Франції.

У Франції ввели режим НС через коронавірус

У Франції ввели режим НС через коронавірус

Укрінформ

За словами прем'єр-міністра країни Едуара Філіпа, у Франції були введені нові санкції за порушення режиму ізоляції. Людині, яка вийшла на вулицю без поважної причини, записаної в спеціальному формулярі, загрожує штраф у 135 євро. У разі рецидиву протягом двох тижнів – 1500 євро.

Чотириразове порушення за 30-денний період може спричинити за собою покарання у вигляді 3700 євро штрафу і 6 місяців в'язниці.

У нових правилах також зазначено, що відтепер займатися спортом і здійснювати пробіжки можна лише один раз на день, не довше години і на відстані не більше 1 км від будинку. Також однією годиною обмежений час прогулянок з дітьми.

Крім того, заборонена діяльність ринків. Разом з тим, в деяких регіонах це обмеження залишається на розсуд місцевої влади, якщо ринок – єдине місце, де громадяни можуть придбати свіжі продукти. Інша необхідна умова – на території ринку повинні перебувати не більше 100 чоловік одночасно.

У деяких регіонах Франції місцева влада вже деякий час застосовує і більш радикальні обмежувальні заходи – щонайменше у 30 містах введена комендантська година.

У рамках надзвичайного санітарного стану скориговані правила доставки товарів: виключається прямий контакт між людьми, тимчасово відміняється підписання звітів про доставку, а посилки слід залишати під дверима одержувача.

Церкви залишатися відкритими, проте будь-які багатолюдні збори в них заборонені. Виняток становлять похоронні церемонії, якщо на них присутні не більше 20 осіб.

Разом з тим, українка, яка проживає в Парижі, розповіла, що з часу введення карантину поліцейськими зупинено більше 2 мільйонів перехожих, виписано 124 000 штрафів.

Крім того, за її словами, 15 медичних установ і біологів заявили про недостатню кількість не тільки медичних масок, але і тестів на виявлення коронавірусу.

Нагадаємо, загальна кількість хворих на коронавірус у Франції станом на 25 березня зросла до 22 300, з них 10 176 осіб госпіталізовано, в тому числі 2516 пацієнтів знаходяться у важкому стані в реанімації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, французька фармацевтична компанія припускає, що в найближчі дні почне передавати уряду гідроксихлорохін, яким можуть почати лікувати коронавірус.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Франція
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