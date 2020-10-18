У Франції ввели режим НС через COVID-19: більше 32 тисяч нових хворих

Олексій Тітофф Світ 16:00, 18.10.2020 Оновлено: 16:36, 18.10.2020

Станом на 18 жовтня у Франції зафіксували 32 427 нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19), що стало новим антирекордом. У країні оголосили надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я.

Як повідомляє агентство Xinhua, уряд ввів комендантську годину в дев'яти великих містах із 21:00 до 6:00.

"Франція повідомила про 32 427 випадків зараження на COVID-19 за останні 24 години, що є новим максимумом щоденного підрахунку, згідно з даними, опублікованими Агентством громадської охорони здоров'я в суботу. Попередній денний рекорд у 30 621 випадок був встановлений у четвер, 15 жовтня", – відзначено в повідомленні.

Додамо, що з початку пандемії у Франції заразилося 867 197 осіб, загинуло від COVID-19 – 33 392 пацієнти.

"Поширення інфекції серед літніх людей тримається на високому рівні, і це передбачає подальше збільшення кількості госпіталізацій і смертності в найближчі тижні", – попередили в Агентстві охорони здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Франція та Німеччина пішли на посилення карантину.

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