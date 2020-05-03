У Франції вперше коронавірусом заразилася кішка

Карина Бондаренко Світ 10:11, 3.05.2020 Оновлено: 10:17, 3.05.2020

У Франції кішка заразилася коронавірусом COVID-19. Імовірно, вона підхопила захворювання від свого господаря.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

У тварини спостерігалися характерні дихальні і травні симптоми захворювання, повідомили на сайті Національної ветеринарної школи Альфор.

"Щоб захистити домашнього вихованця, хворим COVID-19 рекомендовано уникати прямих контактів з їхніми кішками, носити маску в їх присутності і мити руки перед тим, як їх погладити", – відзначили медики.

У Франції вперше коронавірусом заразилася кішка
Уніан

Як писав OBOZREVATEL раніше, з 4 травня влада Італії знімає обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19. Місцеві жителі зможуть гуляти в парках, зустрічатися з рідними, але при цьому обов'язково дотримуватися дистанції і носити медичні маски.

Коментувати
Світ

Дивіться також

"Вася Пупкін" та інші: хто підтримав Офіс президента у нападках на сайт OBOZREVATEL

"Український обман": Трамп зробив анонс гучного фільму про Майдан

Будуть заробляти і красти! Депутат розкрив, кому вигідне пом'якшення карантину в Черкасах

"Їжте відосики замість заробітку": відомий волонтер пригадала невиконані обіцянки Зеленського

Індульгенція Кабміну чи турборежим? У скандалі з "Епіцентром" сплив показовий нюанс