У Франції вперше коронавірусом заразилася кішка

У Франції кішка заразилася коронавірусом COVID-19. Імовірно, вона підхопила захворювання від свого господаря.

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У тварини спостерігалися характерні дихальні і травні симптоми захворювання, повідомили на сайті Національної ветеринарної школи Альфор.

"Щоб захистити домашнього вихованця, хворим COVID-19 рекомендовано уникати прямих контактів з їхніми кішками, носити маску в їх присутності і мити руки перед тим, як їх погладити", – відзначили медики.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, з 4 травня влада Італії знімає обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19. Місцеві жителі зможуть гуляти в парках, зустрічатися з рідними, але при цьому обов'язково дотримуватися дистанції і носити медичні маски.

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