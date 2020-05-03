Головна Новини
3 травня • оновлено в 23:02
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У Франції вперше коронавірусом заразилася кішка

2.5т
Читати матеріал російською

У Франції кішка заразилася коронавірусом COVID-19. Імовірно, вона підхопила захворювання від свого господаря.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

У тварини спостерігалися характерні дихальні і травні симптоми захворювання, повідомили на сайті Національної ветеринарної школи Альфор.

"Щоб захистити домашнього вихованця, хворим COVID-19 рекомендовано уникати прямих контактів з їхніми кішками, носити маску в їх присутності і мити руки перед тим, як їх погладити", – відзначили медики.

У Франції вперше коронавірусом заразилася кішка

У Франції вперше коронавірусом заразилася кішка

Уніан

Як писав OBOZREVATEL раніше, з 4 травня влада Італії знімає обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19. Місцеві жителі зможуть гуляти в парках, зустрічатися з рідними, але при цьому обов'язково дотримуватися дистанції і носити медичні маски.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Франція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
6
Смішно
3
Цікаво
12
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги