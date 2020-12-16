У Франції винесли вироки у справі про напад на Charlie Hebdo

Суд у французькій столиці Парижі виніс вироки спільниками терористів, які в 2015 році здійснили напад на журнал Charlie Hebdo і продуктовий магазин.

До 30 років в'язниці засудили вдова бойовика "Ісламської держави" Хаят Бумеддін і Алі Різ Полат, якого навали "головною ланкою" в підготовці терактів, пише Le Parisien.

Бумеддін визнали винною в участі в терористичному угрупованні і фінансуванні тероризму.

Всього у справі проходили 14 спільників нападу. Решту засудили до тюремного ув'язнення від чотирьох років. Також у шістьох обвинувачених не виявлено терористичних мотивів, їм пом'якшили вироки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу два теракти в Парижі сталися в січні 2015 року. Декілька озброєних бойовиків увірвалися до офісу сатиричного журналу Charlie Hebdo і відкрили вогонь, убивши 12 і поранивши 11 осіб.

Пізніше Амеді Кулібалі відкрив стрілянину в магазині кошерних продуктів у французькій столиці. Він убив чотирьох осіб і взяв заручників. Правоохоронцям вдалося ліквідувати терориста.