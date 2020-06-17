У Франції вихідці з Чечні і Африки влаштували масові заворушення: є постраждалі

У французькому Діжоні почалися заворушення, викликані конфліктом вихідців з Чечні і банди з Північної Африки.

Як повідомляє France Info, заворушення почалися 12 червня. Того вечора в центрі Діжона зібралася група вихідців з Чечні, озброєних битами, ножами, молотками і навіть вогнепальною зброєю. Разом вони розгромили популярний бар Le Black Pearl. Поліція розігнала їх сльозогінним газом, але нікого не затримала. В результаті сутичок постраждали 10 осіб, але ніхто не загинув.

За даними журналістів, цьому передував конфлікт, який відбувся 10 червня. В той день група наркоторговців з Північної Африки в Діжонському районі Грезіль побила 16-річного чеченця. Побиття потрапило на відео.

"Ми залишимо тебе в живих, щоб передав своїм – так буде з кожним", – сказали йому наркоторговці.

Після цього інші вихідці з Чечні почали збирати людей, щоб помститися за хлопця – на допомогу їм з'їхалися земляки, які в останні роки жили в Німеччині, Бельгії та Франції.

За інформацією Telegram-каналу "Картковий будиночок: Європа", спочатку чеченська громада зажадала зустрічі з кривдниками потерпілого, але ті не з'явилися в призначений час. Так і не зустрівшись, чеченці влаштували погром в тому самому барі Le Black Pearl, де збиралися ці наркоторговці.

Заворушення в Діжоні Getty Images

Заворушення в Діжоні AFP

"Поліція Діжона, яка під'їхала в перший день до чеченців, попросила не громити місто, а в розборки з арабами вони втручатися не будуть. І не втрутилися", – розповів підписник Telegram-каналу "Картковий будиночок: Європа".

У ніч на 14 червня конфліктуючі групи зустрілися, але закінчилося все перестрілкою, під час якої одна людина була поранена. У наступну ніч в районі Грезіль зібралися десятки чеченців з металевими прутами.

"Нас образили, побили одного з наших, тому ми тут для того, щоб їх побити", – заявив один з них в коментарі France Info.

Правда, цього разу наркоторговці не прийшли на зустріч, так що ніч завершилася без жертв. На наступний день в тому ж районі знову почалися заворушення – в цей раз, за інформацією поліції, їх влаштували місцеві жителі. Вони підпалювали автомобілі, стріляли в повітря, знищували камери спостереження і так далі.

За словами передплатника Telegram-каналу "Картковий будиночок: Європа", так представники арабської громади (до яких, ймовірно, належали і ті наркоторговці), "полювали" на чеченців.

16 червня в Діжон приїхав держсекретар МВС Франції Лоран Нуньєс, який заявив, що з цього дня 150 жандармів будуть нести чергування в Діжоні.

Заворушення в Діжоні picture alliance

Заворушення в Діжоні EPA

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