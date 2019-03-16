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У Франції в прямому ефірі поранили пропагандиста Кремля: відео

4.1тЧитати матеріал російською

Продюсер російського пропагандистського відеоагентства RT Ruptly отримав поранення під час зйомок на протестах "жовтих жилетів" в Парижі (Франція).

Він був поранений в момент, коли вів трансляцію заворушень з місця подій (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки), передає RT.

"Щось прилетіло в ногу: чи то кругляк, то чи гумова куля. В даний момент не може пересуватися самостійно. На шляху до лікарні", - йдеться в повідомленні.

У Франції в прямому ефірі поранили пропагандиста Кремля: відео

У Міністерстві закордонних справ Росії, коментуючи це повідомлення, закликали владу Франції забезпечити безпеку журналістів під час протестів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції раніше пройшли масові затримання "жовтих жилетів".

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Місце
Франція
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
В ногу их не убьешь! Надо выше брать! В голову кацапу тоже бесполезно стрелять. Вакуум убить не получится! Надо целить в грудь!
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2
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
при этом от "желтых жилетов" отчетливо слышался росейский мат и крики "дави их, блять, дави"!
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4
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Нужно было добить,чтобы не мучился...😂😂😂!
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4
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Junio Van, кацапэ, ты слезло с бутылька? кто разрешаль?
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3
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Junio Van
Junio Van
Луцюк Виталий, накаркаешь, рагуль, добьют тебя ))
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1
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