У Франції в прямому ефірі поранили пропагандиста Кремля: відео

Продюсер російського пропагандистського відеоагентства RT Ruptly отримав поранення під час зйомок на протестах "жовтих жилетів" в Парижі (Франція).

Він був поранений в момент, коли вів трансляцію заворушень з місця подій (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки), передає RT.

"Щось прилетіло в ногу: чи то кругляк, то чи гумова куля. В даний момент не може пересуватися самостійно. На шляху до лікарні", - йдеться в повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ Росії, коментуючи це повідомлення, закликали владу Франції забезпечити безпеку журналістів під час протестів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції раніше пройшли масові затримання "жовтих жилетів".

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