У Франції в авто знайшли 30 мігрантів: серед них – діти

Співробітники дорожньої поліції Франції виявили групу мігрантів із Пакистану зі 31 особи. Вони ховалися в кузові вантажівки.

Про це повідомляє The Local. Серед знайдених осіб – троє неповнолітніх без супроводу. Вони були знайдені під час вибіркової перевірки на платній стоянці недалеко від кордону з Італією.

Водій вантажівки, також із Пакистану, був затриманий французькою владою. Мігранти були передані італійській владі відповідно до імміграційних процедур.

Фото з місця інциденту The Local

Нагадаємо:

Недавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде всіма силами боротися з нелегальною імміграцією в країну, згадавши при цьому й українців.

"Я віддаю перевагу легальним іммігрантам із Гвінеї чи Кот-д'Івуар... замість нелегальних українських чи болгарських банд", – сказав він. Політика різко розкритикували за такі слова.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Франції для роз'яснень цієї заяви.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Англії в місті Грейс (графство Ессекс) знайшли вантажівку з 39 трупами всередині. За попередньою інформацією, вона приїхала з Болгарії. Загиблі були мігрантами.

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