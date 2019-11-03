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3 листопада • оновлено в 10:37
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У Франції в авто знайшли 30 мігрантів: серед них – діти

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Співробітники дорожньої поліції Франції виявили групу мігрантів із Пакистану зі 31 особи. Вони ховалися в кузові вантажівки.

Про це повідомляє The Local. Серед знайдених осіб – троє неповнолітніх без супроводу. Вони були знайдені під час вибіркової перевірки на платній стоянці недалеко від кордону з Італією.

Водій вантажівки, також із Пакистану, був затриманий французькою владою. Мігранти були передані італійській владі відповідно до імміграційних процедур.

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Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

The Local

Нагадаємо:

  • Недавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде всіма силами боротися з нелегальною імміграцією в країну, згадавши при цьому й українців.

  • "Я віддаю перевагу легальним іммігрантам із Гвінеї чи Кот-д'Івуар... замість нелегальних українських чи болгарських банд", – сказав він. Політика різко розкритикували за такі слова.

  • Міністерство закордонних справ України викликало посла Франції для роз'яснень цієї заяви.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Англії в місті Грейс (графство Ессекс) знайшли вантажівку з 39 трупами всередині. За попередньою інформацією, вона приїхала з Болгарії. Загиблі були мігрантами.

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Місце
Франція
Теги
мігранти міграція фотографии
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