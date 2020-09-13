У Франції трапився новий спалах коронавірусу: більше 10 тис. нових випадків за добу

У Франції станом на 12 вересня був зафіксований новий рекорд за кількістю випадків коронавірусу, виявлених за добу. Цифра сягнула 10561.

Як написало агентство Reuters із посиланням на органи охорони здоров’я, кількість випадків, підтверджених за добу, у Франції вперше перевищила 10 тисяч.

Зазначається, що попередній рекорд із 9 843 нових заражених був зафіксований 10 вересня, що свідчить про "пожвавлення" хвороби у країні. У зв'язку із такою ситуацією влада країни окреслила додаткові заходи безпеки, щоб запобігти поверненню до жорсткого карантину.

Також станом на 12 вересня у Франції за добу від коронавірусу померли 17 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок неділі, 13 вересня, в Україні офіційно підтверджено 154 335 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу в країні було виявлено 2476 нових хворих.