У Франції та Швеції підтвердили отруєння Навального "Новачком" – Кабмін ФРН

Три незалежних експертизи, враховуючи й проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального було отруєно речовиною із групи "Новачок".

Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини на офіційному сайті. У заяві нагадали, що перші однозначні докази про застосування проти Навального хімічного нервового агента групи "Новачок" було надано 2 вересня спеціальною лабораторією Бундесверу.

"Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю (КХЗ). Тому федеральний уряд залучив Організацію заборони хімічної зброї (OЗХЗ) до аналізу доказів у справі Навального. На цій підставі ОЗХЗ взяла зразки у пана Навального та вжила необхідних заходів для проведення їх дослідження в референтних лабораторіях ОЗХЗ", – йдеться в повідомленні.

Одночасно федеральний уряд також попросив інших європейських партнерів, серед яких – Франція та Швеція, про незалежне вивчення німецьких доказів на основі нових зразків Навального.

"Результати цього вивчення спеціальними лабораторіями Франції та Швеції тепер доступні та підтверджують німецькі докази. Незалежно від розслідувань, що тривають із боку ОЗХЗ, три лабораторії зараз самостійно надали докази наявності нервово-паралітичної речовини групи "Новачок" як причини отруєння пана Навального", – наголосили в німецькому уряді.

Через це там укотре звернулися до Росії з вимогою пояснити, що трапилося, та запевнили, що триматимуть ситуацію на контролі спільно з іншими європейськими партнерами.

Як писав OBOZREVATEL: