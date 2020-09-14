У Франції та Швеції підтвердили отруєння Навального "Новачком" – Кабмін ФРН

До розслідування справи також долучили ОЗХЗ
Росію попросили пояснити, що відбувається, після нових доказів про застосування нервово-паралітичної речовини
Раніше отруєння Навального "Новачком" підтвердила лабораторія Бундесверу
Три незалежних експертизи, враховуючи й проведені у Франції та Швеції, підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального було отруєно речовиною із групи "Новачок".
Про це повідомила пресслужба уряду Німеччини на офіційному сайті. У заяві нагадали, що перші однозначні докази про застосування проти Навального хімічного нервового агента групи "Новачок" було надано 2 вересня спеціальною лабораторією Бундесверу.
"Це є серйозним порушенням Конвенції про хімічну зброю (КХЗ). Тому федеральний уряд залучив Організацію заборони хімічної зброї (OЗХЗ) до аналізу доказів у справі Навального. На цій підставі ОЗХЗ взяла зразки у пана Навального та вжила необхідних заходів для проведення їх дослідження в референтних лабораторіях ОЗХЗ", – йдеться в повідомленні.
Одночасно федеральний уряд також попросив інших європейських партнерів, серед яких – Франція та Швеція, про незалежне вивчення німецьких доказів на основі нових зразків Навального.
"Результати цього вивчення спеціальними лабораторіями Франції та Швеції тепер доступні та підтверджують німецькі докази. Незалежно від розслідувань, що тривають із боку ОЗХЗ, три лабораторії зараз самостійно надали докази наявності нервово-паралітичної речовини групи "Новачок" як причини отруєння пана Навального", – наголосили в німецькому уряді.
Через це там укотре звернулися до Росії з вимогою пояснити, що трапилося, та запевнили, що триматимуть ситуацію на контролі спільно з іншими європейськими партнерами.
Як писав OBOZREVATEL:
в Омську (Росія) 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний російський політик Олексій Навальний. Йому стало зле.
Згодом Навальний впав у кому і потрапив у реанімацію, його під'єднали до апарату ШВЛ.
Родичі вирішили відвезти його на лікування до Німеччини, проте головний лікар лікарні в Омську запевняв, що Навальний нібито нетранспортабельний.
Однак уранці 22 серпня Навального все ж дозволили відвезти у ФРН для лікування в клініці Charite.
Там підтвердили, що Навального було отруєно і він впав у штучну кому.
Також стало відомо, що перед отруєнням за Навальним було встановлено стеження.
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