У Франції спалахнув коронавірус: за добу вперше захворіли понад 30 тисяч

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
7,0 т.

  • У країні стрімко зростає кількість хворих на COVID-19

  • Жорсткі обмеження в деяких районах діють вже шостий день

  • Кількість заражених перевищила 809 тисяч

Коронавірус у Франції

За минулу добу, 15 жовтня, коронавірусом у Франції заразилися рекордна кількість людей з початку пандемії. Було зареєстровано 30 621 хворого.

Щоденний показник зараження COVID-19 в країні вперше перевищив 30 тисяч. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Всього коронавірусом у Франції захворіли вже понад 809 тисяч, померли 33 125 (+88 за добу), одужали 104 082.

Франція в світовому рейтингу захворюваності.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

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