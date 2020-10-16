У Франції спалахнув коронавірус: за добу вперше захворіли понад 30 тисяч

За минулу добу, 15 жовтня, коронавірусом у Франції заразилися рекордна кількість людей з початку пандемії. Було зареєстровано 30 621 хворого.

Щоденний показник зараження COVID-19 в країні вперше перевищив 30 тисяч. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Всього коронавірусом у Франції захворіли вже понад 809 тисяч, померли 33 125 (+88 за добу), одужали 104 082.

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