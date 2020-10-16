У Франції спалахнув коронавірус: за добу вперше захворіли понад 30 тисяч
У країні стрімко зростає кількість хворих на COVID-19
Жорсткі обмеження в деяких районах діють вже шостий день
Кількість заражених перевищила 809 тисяч
За минулу добу, 15 жовтня, коронавірусом у Франції заразилися рекордна кількість людей з початку пандемії. Було зареєстровано 30 621 хворого.
Щоденний показник зараження COVID-19 в країні вперше перевищив 30 тисяч. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.
Всього коронавірусом у Франції захворіли вже понад 809 тисяч, померли 33 125 (+88 за добу), одужали 104 082.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
Європейські країни останнім часом демонструють стрімке зростання заражень коронавірусом. Незважаючи на те, що серед іншого, це пов'язано зі збільшенням кількості тестувань, уряд йде на посилення карантину.
У частині Франції вирішили ввести жорсткі обмеження через коронавірус. Вони вступили в силу в суботу, 10 жовтня.