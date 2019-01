У Франції спалахнула нова хвиля протестів: опубліковано фото і відео

У Парижі 6 січня розгорілася нова хвиля антиурядових протестів, яка переросла в масові заворушення.

За даними AP, все починалося мирно, проте мітинг вийшов з-під контролю, тому поліції довелося евакуювати спікера уряду Бенжамена Гриво (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Так, демонстранти відхилилися від узгодженого маршруту, почали палити авто, в результаті чого поліція застосувала водомети і світлові гранати.

Протести в Парижі

Більш того, учасники протесту атакували офіс спікера французького уряду Бенджаміна Гриво, частково зруйнувавши вхідні двері в будівлю, в зв'язку з чим були евакуйовані співробітники.

Офіс Бенжамена Гриво

За попередніми даними, в протестах брали участь близько 50 тисяч осіб по всій країні. Тільки в Парижі правоохоронці нарахували близько 3500 осіб, де затримали близько 34 демонстрантів.

A charred motorcycle on the #ChampsElysees avenue in #Paris during an anti-government demonstration called by the yellow vest 'Gilets Jaunes' movement on January 5, 2019. pic.twitter.com/sPI4UUWg5i - vithoon amorn (@amornvirat) 6 січня 2019 р.

Президент Франції Еммануель Макрон написав у своєму мікроблозі в Twitter про "надмірну жорстокість" з боку "жовтих жилетів".

"Ті, хто робить ці дії, забувають суть нашого громадянського договору. Правосуддя восторжествує. Кожен повинен взяти себе в руки для початку діалогу", – написав Макрон.

Протести в Парижі

Протести в Парижі

Протести в Парижі

Une fois encore, une extrême violence est venue attaquer la République - ses gardiens, ses représentants, ses symboles. Ceux qui commettent ces actes oublient le cœur de notre pacte civique. Justice sera faite. Chacun doit se ressaisir pour faire advenir le débat et le dialogue. - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 5 січня 2019 р.

These #YellowVest protestors parted to let an ambulance pass. Very unlike certain BLM and Antifa protests which have intentionally stopped ambulances in the past. pic.twitter.com/Ob3JO3lRb9 - That One Republican (@ ThatOneRepubli1) 6 січня 2019 р.

BREAKING: Fires rage in Caen, France as the Yellow Vest protests across France continue into the nignt. #GiletsJaunes #ActeVIII pic.twitter.com/Us3zbxyIPF - Global News Network (@ GlobalNews77) 5 січня 2019 р.

#Paris this weekend. US mainstream media have largely abandoned reporting on this story for some reason 🧐 pic.twitter.com/hxXnG13pym - Carl Zha (@CarlZha) 6 січня 2019 р.

