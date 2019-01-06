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У Франції спалахнула нова хвиля протестів: опубліковано фото і відео

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У Парижі 6 січня розгорілася нова хвиля антиурядових протестів, яка переросла в масові заворушення.

За даними AP, все починалося мирно, проте мітинг вийшов з-під контролю, тому поліції довелося евакуювати спікера уряду Бенжамена Гриво (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Так, демонстранти відхилилися від узгодженого маршруту, почали палити авто, в результаті чого поліція застосувала водомети і світлові гранати.

Протести в Парижі

Протести в Парижі

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Більш того, учасники протесту атакували офіс спікера французького уряду Бенджаміна Гриво, частково зруйнувавши вхідні двері в будівлю, в зв'язку з чим були евакуйовані співробітники.

Офіс Бенжамена Гриво

Офіс Бенжамена Гриво

За попередніми даними, в протестах брали участь близько 50 тисяч осіб по всій країні. Тільки в Парижі правоохоронці нарахували близько 3500 осіб, де затримали близько 34 демонстрантів.

Президент Франції Еммануель Макрон написав у своєму мікроблозі в Twitter про "надмірну жорстокість" з боку "жовтих жилетів".

"Ті, хто робить ці дії, забувають суть нашого громадянського договору. Правосуддя восторжествує. Кожен повинен взяти себе в руки для початку діалогу", – написав Макрон.

Протести в Парижі

Протести в Парижі

Протести в Парижі

Протести в Парижі

Протести в Парижі

Протести в Парижі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Протести у Франції
Місце
ФранціяПариж
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