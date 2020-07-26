У Франції різко збільшилася кількість хворих на COVID-19: тести стануть безкоштовними

У Франції другий день поспіль фіксується щоденний приріст випадків коронавірусу – більше 1000, чого не було з травня.

Через зняття двомісячних карантинних обмежень та нове зростання захворюваності на COVID-19 у країні вирішили надавати людям безкоштовні тести. Про це заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, передає Reuters.

"Не будемо описувати це як другу хвилю, але зрозуміло, що упродовж декількох днів ми спостерігаємо помітне збільшення кількості підтверджених випадків, яке знижувалося протягом 13 тижнів", – пояснив він.

За його словами, ПЛР-тести назального мазка, які виявляють коронавірусну інфекцію, будуть безкоштовно доступні згідно із запитом державного замовлення, представленим 25 липня. Тести для діагностики людям даватимуть без рецепта.

Зазначимо, що згідно зі статистичними даними, на ранок 26 липня у Франції зареєстровано 30 тис. 192 випадки смерті від коронавірусу із загальної кількості 180 тис. 528 заражених.

Статистика щодо захворюваності коронавірусом у Франції (worldometers.info)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції заявили, що до 2021 року немає 100-відсоткової впевненості, що вдасться створити ефективну вакцину проти коронавірусу (COVID-19).