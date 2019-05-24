У Франції прогримів потужний вибух: є постраждалі

На пішохідній вулиці в місті Ліон (Франція) у п'ятницю, 24 травня, стався вибух, у результаті чого 13 осіб отримали поранення, двоє перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє BFM TV. Уточнюється, що НП трапилася на вулиці Віктора Гюго біля магазину випічки. Після інциденту на місце приїхали медики і правоохоронці, район оточили (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

Відомо, що серед тих, хто отримав поранення, – восьмирічна дитина. Президент Франції Еммануель Макрон висловив своє співчуття і заявив, що думками перебуває поруч із постраждалими.

Фото з місця НП twitter.com/LPLdirec

Причиною НП став, за попередніми даними, вибуховий пристрій, який було замасковано під посилку.

Згорток був начинений цвяхами, болтами та іншими дрібними металевими предметами.

Фото з місця НП twitter.com/LPLdirec

За камерами відеоспостереження поліцейські встановили, що згорток під магазином залишив чоловік на велосипеді близько 17:30, він розшукується поліцією. При цьому підозрюваний приховав обличчя за маскою і темними окулярами.

Підозрюваний

Міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер заявив, що він "розіслав інструкції з пильності всім префектам із метою підвищення безпеки громадських місць і спортивних, культурних і релігійних заходів".

Suite à l’explosion survenue à #Lyon, je viens d’adresser des consignes de vigilance à l’ensemble des préfets pour renforcer la sécurité des sites accueillant du public et des événements sportifs, culturels & cultuels.

Je suis la situation en lien avec @prefetrhone et le parquet. — Christophe Castaner (@CCastaner) May 24, 2019

Фото з місця НП twitter.com/LPLdirec

Фото з місця НП twitter.com/LPLdirect

Фото з місця НП twitter.com/LPLdirect

Фото з місця НП twitter.com/LPLdirect

🇫🇷 ATTAQUE - L'#explosion a eu lieu vers 17h30 dans le 2e arr. de #Lyon, près de la boulangerie "La Brioche Dorée". Il s'agit d'un colis piégé, aucune arrestation pour le moment. 8 personnes blessées, en urgence relative. #Macron parle d'une attaque. pic.twitter.com/sGREtfdPoa — La Plume Libre (@LPLdirect) May 24, 2019

🇨🇵 [ALERTE] - Une explosion a eu lieu rue Victor-Hugo à #Lyon, dans le 2e arrondissement. À la hauteur de la "Brioche Dorée". Plusieurs blessés.

Selon les premières informations, il s'agirait d'un colis piégé. pic.twitter.com/NhE4Kg1vIO — La Plume Libre (@LPLdirect) May 24, 2019

🇨🇵 [SUIVI] - L'explosion a eu lieu à l'angle de la rue Victor Hugo et rue Sala. Les secours sont arrivés en nombre.

Selon Le Progrès, il y aurait 6 blessés. Le colis piégé était rempli de clous, de vis et de boulons. #Lyon pic.twitter.com/TB64RT3qvC — La Plume Libre (@LPLdirect) May 24, 2019

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в одній із мечетей Кабула (столиця Афганістану) прогримів потужний вибух, який призвів до людських жертв.

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