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/Світ

У Франції прогримів потужний вибух: є постраждалі

11.6тЧитати матеріал російською

На пішохідній вулиці в місті Ліон (Франція) у п'ятницю, 24 травня, стався вибух, у результаті чого 13 осіб отримали поранення, двоє перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє BFM TV. Уточнюється, що НП трапилася на вулиці Віктора Гюго біля магазину випічки. Після інциденту на місце приїхали медики і правоохоронці, район оточили (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

Відомо, що серед тих, хто отримав поранення, – восьмирічна дитина. Президент Франції Еммануель Макрон висловив своє співчуття і заявив, що думками перебуває поруч із постраждалими.

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Фото з місця НП

Фото з місця НП

twitter.com/LPLdirec

Причиною НП став, за попередніми даними, вибуховий пристрій, який було замасковано під посилку.

Згорток був начинений цвяхами, болтами та іншими дрібними металевими предметами.

Фото з місця НП

Фото з місця НП

twitter.com/LPLdirec

За камерами відеоспостереження поліцейські встановили, що згорток під магазином залишив чоловік на велосипеді близько 17:30, він розшукується поліцією. При цьому підозрюваний приховав обличчя за маскою і темними окулярами.

Підозрюваний

Підозрюваний

Міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер заявив, що він "розіслав інструкції з пильності всім префектам із метою підвищення безпеки громадських місць і спортивних, культурних і релігійних заходів".

Фото з місця НП

Фото з місця НП

twitter.com/LPLdirec

Фото з місця НП

Фото з місця НП

twitter.com/LPLdirect

Фото з місця НП

Фото з місця НП

twitter.com/LPLdirect

Фото з місця НП

Фото з місця НП

twitter.com/LPLdirect

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в одній із мечетей Кабула (столиця Афганістану) прогримів потужний вибух, який призвів до людських жертв.

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Місце
ФранціяЛіон
Теги
вибухфотографиивидео
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Опять Лизу Пескову миновало! Надеюсь, что не надолго!
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
ДАЛИ ХОХЛАМ БЕЗВИЗ - ТЕРПИТЕ!
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