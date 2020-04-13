У Франції продовжили обмеження пересування: Макрон виступив зі зверненням

Обмеження пересування по Франції через пандемію коронавірусу COVID-19 продовжили як мінімум до 11 травня.

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Про таке рішення в зверненні до народу в понеділок, 13 квітня, оголосив президент Франції Еммануель Макрон. Промова глави держави транслювалася на національних телеканалах та в мережі.

Еммануель Макрон Скрін видео

Кордони з неєвропейськими країнами, підкреслив глава Франції, залишатимуться закритими навіть після 11 травня – "до подальшого повідомлення".

"Ми повинні продовжувати наші зусилля і продовжувати застосовувати правила. Чим більше їх поважають, тим більше життів буде врятовано. Ось чому суворий карантин все ще має продовжуватися", – сказав президент.

Він назвав обмеження переміщення "єдиним способом діяти ефективно". Послаблення правил карантину 11 травня, за його словами, "буде можливим тільки в тому випадку, якщо ми продовжимо нести громадянську відповідальність за дотримання правил, і якщо поширення вірусу насправді продовжить сповільнюватися".

Макрон також висловив надію на те, що з 11 травня у Франції зможуть перевіряти на коронавірус усіх людей із симптомами. Однак, робити тести всьому населенню не будуть.

Водночас влада хоче в більш ранні терміни відкрити дитячі садки, школи, коледжі. "Наші діти повинні мати можливість повернутися в школу", – сказав Макрон.

Найбільш уразливі категорії, як уточнив він, залишаться на самоізоляції навіть після 11 травня.

Бари, ресторани і кінотеатри у Франції "залишаться закритими", а великі фестивалі не зможуть відбутися до середини липня наступного року, розповів президент.

Як писав OBOZREVATEL, кордони країн Шенгенської зони можуть залишитися закритими як мінімум до осені 2020 року через пандемію.