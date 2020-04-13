У Франції продовжили обмеження пересування: Макрон виступив зі зверненням

Обмеження пересування по Франції через пандемію коронавірусу COVID-19 продовжили як мінімум до 11 травня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про таке рішення в зверненні до народу в понеділок, 13 квітня, оголосив президент Франції Еммануель Макрон. Промова глави держави транслювалася на національних телеканалах та в мережі.

Еммануель Макрон Скрін видео

Кордони з неєвропейськими країнами, підкреслив глава Франції, залишатимуться закритими навіть після 11 травня – "до подальшого повідомлення".

"Ми повинні продовжувати наші зусилля і продовжувати застосовувати правила. Чим більше їх поважають, тим більше життів буде врятовано. Ось чому суворий карантин все ще має продовжуватися", – сказав президент.

Він назвав обмеження переміщення "єдиним способом діяти ефективно". Послаблення правил карантину 11 травня, за його словами, "буде можливим тільки в тому випадку, якщо ми продовжимо нести громадянську відповідальність за дотримання правил, і якщо поширення вірусу насправді продовжить сповільнюватися".

Макрон також висловив надію на те, що з 11 травня у Франції зможуть перевіряти на коронавірус усіх людей із симптомами. Однак, робити тести всьому населенню не будуть.

Водночас влада хоче в більш ранні терміни відкрити дитячі садки, школи, коледжі. "Наші діти повинні мати можливість повернутися в школу", – сказав Макрон.

Найбільш уразливі категорії, як уточнив він, залишаться на самоізоляції навіть після 11 травня.

Бари, ресторани і кінотеатри у Франції "залишаться закритими", а великі фестивалі не зможуть відбутися до середини липня наступного року, розповів президент.

Як писав OBOZREVATEL, кордони країн Шенгенської зони можуть залишитися закритими як мінімум до осені 2020 року через пандемію.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!