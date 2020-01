У Франції пожежники влаштували масову бійку з поліцією через гроші: фото і відео протестів

У столиці Франції Парижі пожежники побилися з поліцією під час протесту. Для розгону мітингувальників правоохоронці випустили сльозогінний газ і побили деяких кийками.

Пожежники вимагали збільшити надбавку до зарплати за небезпечні умови праці, що не змінювалася з 1990 року, а також скасування пенсійної реформи. Про це повідомляє Reuters (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Згідно з інформацією, отриманою Le Monde, після боїв із поліцією в Парижі пожежні домоглися підвищення премій з 19 до 25%.

В акції протесту взяли участь тисячі людей. Відзначається, що в Парижі вже протестували в жовтні 2019 року, вимагаючи більш високих зарплат, пенсійних гарантій і більшої поваги до своєї професії.

La tension monte d'un cran. Les pompiers ouvrent la barrière et font face à leurs collègues Gendarmes. Nombreux tirs de GLI-F4 et GM2L. #PompiersEnColere #manifestation pic.twitter.com/WXJTGyJGSt

Des #pompiers s'adressent aux gendarmes:

"Les mecs on est dans le même bateau, vous comprenez ce qu'on fait quand même?"

"On rammase vos collègues sur la route et voilà ce que vous nous faites en retour " #pompiers #PompiersEnColere # greve28janvier

pic.twitter.com/S71euoOMQK