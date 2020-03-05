У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених. Фото НП

У четвер, 5 березня, на сході Франції зійшов із рейок швидкісний потяг TGV сполученням Страсбург-Париж, внаслідок чого постраждали понад 20 осіб.
Всього в поїзді було приблизно 300 пасажирів, повідомляє Europe1 (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).
Внаслідок НП електровоз і кілька вагонів на повній швидкості зійшли з рейок, але зберегли вертикальне положення. Машиніст був поранений.
У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених
Twitter Infos Françaises
У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених
Twitter Infos Françaises
У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених
Twitter Infos Françaises
Причина події поки залишається невідомою, але перша версія – це осідання ґрунту під залізничним полотном.
У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених
AFP
Після НП залізничне сполучення між Страсбургом і Парижем було тимчасово перервано.
У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених
У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених
У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених
У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в метрополітені Неаполя в Італії зіткнулися кілька потягів. Внаслідок аварії постраждали 13 осіб.
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