У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених. Фото НП

У четвер, 5 березня, на сході Франції зійшов із рейок швидкісний потяг TGV сполученням Страсбург-Париж, внаслідок чого постраждали понад 20 осіб.

Всього в поїзді було приблизно 300 пасажирів, повідомляє Europe1 (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

Внаслідок НП електровоз і кілька вагонів на повній швидкості зійшли з рейок, але зберегли вертикальне положення. Машиніст був поранений.

У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених Twitter Infos Françaises

У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених Twitter Infos Françaises

У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених Twitter Infos Françaises

Причина події поки залишається невідомою, але перша версія – це осідання ґрунту під залізничним полотном.

У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених AFP

Після НП залізничне сполучення між Страсбургом і Парижем було тимчасово перервано.

У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених

У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених

У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених

У Франції потяг злетів із рейок: десятки поранених

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в метрополітені Неаполя в Італії зіткнулися кілька потягів. Внаслідок аварії постраждали 13 осіб.

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