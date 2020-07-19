У Франції посилили покарання за неносіння масок

У Франції з 20 липня вирішили запровадити ще жорсткіший масковий режим через ситуацію із захворюваністю на коронавірус.

Із таким попередженням до громадян виступив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран. Про це він написав у Twitter.

За його словами, обов'язкове носіння масок насамперед вводять у всіх закритих приміщеннях, "які приймають публіку". За порушення цього правила французам загрожує штраф у розмірі 135 євро.

Зауважимо, що донині у Франції маски були обов'язковими тільки в громадському транспорті.

"З понеділка носіння масок стане обов'язковим у закритих приміщеннях. Це стосується торгових точок, установ, які приймають публіку, закритих ринків, банків", – повідомив Веран.

Він наголосив, що відповідне рішення ухвалили для того, щоб не допустити "повернення" високого рівня зараження COVID-19 у країні.

Повідомлення глави МОЗ Франції (Twitter Olivier Véran)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Великобританії вирішили посилити відповідальність за неносіння масок, зокрема, у закритих приміщеннях у зв'язку з пандемією COVID-19. За порушення цього правила стягуватиметься штраф у розмірі понад 100 фунтів стерлінгів (майже 3,4 тисячі гривень).