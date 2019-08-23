У Франції почнеться саміт "Великої сімки": що відомо

У французькому місті Біарріц в суботу, 24 серпня, розпочнеться саміт "Великої сімки".

Лідери Франції, Німеччини, Великобританії, Італії, Канади, США та Японії зберуться на атлантичному узбережжі о 19:30 за місцевим часом.

Саміт триватиме до понеділка, 26 серпня. Глави держав і урядів обговорять на зустрічі питання, пов'язані зі світовою економікою, торгівлею, міжнародною безпекою, оподаткуванням цифрових гігантів, а також ситуацію з гендерною рівністю.

Також на полях саміту пройдуть і двосторонні переговори між лідерами країн "Великої сімки".

Серед міжнародних тем, як очікується, будуть обговорюватися протести в Гонконзі, ситуація в Ірані, війна в Сирії, а також конфлікт між Індією і Пакистаном з приводу Кашміру.

Прапори країн G7 fakty.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент США Дональд Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, а також прем'єр Канади Джастін Трюдо.

Також з'явилася реакція президента України Володимира Зеленського на ідею повернення Росії в G8.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!