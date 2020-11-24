У Франції почався історичний судовий процес над Саркозі: що чекає друга Путіна

У Франції почався судовий процес над колишнім президентом Ніколя Саркозі, якого звинуватили в корупції та незаконному наданні тиску на слідство.

65-річному ексглаві держави (2007-12 рр.) загрожує тюремний термін до 10 років і штраф близько одного млн євро, передає ВВС.

Сторона звинувачення стверджує, що 2014 року Саркозі через свого юриста мав намір підкупити прокурора при касаційному суді Жильбера Азібера, пропонуючи йому "престижну роботу" в Монако. Згідно з матеріалами справи, Саркозі хотів роздобути інформацію про розслідування щодо нього.

Відзначається, нібито 2007 року мільярдерка, спадкоємиця компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур незаконно фінансувала передвиборчу кампанію Саркозі. Однак 2013 року його виправдали за цим звинуваченням. Але пізніше слідство отримало нові докази, перехопивши телефонні переговори Саркозі з адвокатом.

Додамо, що звинувачення також підозрювало Саркозі в тому, що він отримував гроші від колишнього диктатора Лівії Муамара Каддафі. До того ж Саркозі звинуватили в створенні злочинного угруповання. Слідство у цій справі ще ведеться.

Ніколя Саркозі й Володимир Путін

Підкреслимо, що навіть після свого президентського терміну, Саркозі знову балотувався на виборах у 2012 і 2016 роках. Крім того, колишній глава Франції відкрито підтримував окупацію Росією Криму. Пізніше він також схвалив поїздку французьких депутатів в анексований український півострів. Ще Саркозі висловлював підтримку главі РФ Володимиру Путіну, розповідаючи, що через санкції проти Росії страждає економіка Франції. Під час візиту в Москву Саркозі говорив, що завжди вважав Путіна другом.

Пояснимо, що в разі винесення вироку, Саркозі стане першим президентом Франції, засудженим за корупцію. Раніше 2011 року до двох років умовного ув'язнення за перевищення повноважень і розтрату грошей був засуджений експрезидент Франції Жак Ширак. Однак він не з'явився на жодне засідання суду через проблеми зі здоров'ям. У 2019 Ширак помер у віці 86 років.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав, що відомо про проблеми Ніколя Саркозі із законом.