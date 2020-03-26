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26 березня • оновлено в 10:22
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У Франції почалася військова операція зі стримування коронавірусу

1.5т
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Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення військової операції "Résilience" ("Стійкість") для боротьби з поширенням коронавірусу.

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Як пише RFI, таку заяву він зробив увечері 25 березня під час відвідування військово-польового госпіталю для хворих COVID-19 в місті Мюлуз (Ельзас).

В рамках нової операції вертольотоносець Mistral буде відправлений у південну частину Індійського океану, а вертольотоносець Dixmude – у зону Антильських островів-Гвіани на підтримку французьких заморських територій.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

За словами Макрона, військові виконуватимуть "санітарні, логістичні та захисні" функції з метою надання допомоги населенню та підтримки державних служб у боротьбі з епідемією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції на два місяці ввели надзвичайний санітарний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу і посилили правила карантину.

Французька фармацевтична компанія припускає, що в найближчі дні почне передавати уряду гідроксихлорохін, яким можуть почати лікувати коронавірус.

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Тема
Коронавірус
Місце
Франція
Теги
військові вірус
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