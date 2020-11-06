У Франції після терактів біля школи затримали чоловіка з ножем

Французькі силовики 6 листопада затримали озброєного різаком чоловіка, якого було поміченр біля школи муніципалітету Роні-су-Буа (департамент Сена-Сен-Дені) недалеко від Парижа.

Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ країни Джеральд Дарманін у Twitter. Він подякував правоохоронцям за оперативність.

"Я вітаю холоднокровність і динамізм сил безпеки, які дуже швидко втрутилися і заарештували небезпечну людину, озброєну різаком, перед початковою школою в Сен-Сен-Дені. Цей чоловік вимовляв загрозливі слова", – написав чиновник.

За словами мера Роні-су-Буа Жан-Поля Фоконне, у чоловіка в руці був різак, і він неодноразово погрожував батькам, які приводили своїх дітей до школи.

Потім оперативно втрутилася поліція, і через декілька хвилин, завдяки мережі камер відеоспостереження, зловмисника було затримано. Його взяли під варту, за вказаним фактом розпочато розслідування.

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