У Франції повідомили про заміноване авто під церквою: перші деталі

Борис Бондар Світ 15:37, 29.10.2020 Оновлено: 16:25, 29.10.2020

Вибуху замінованого автомобіля поліція запобігла біля католицької церкви в Сартрувіле у Франції.

Про це повідомило Insider Paper. Повідомляється, що заарештовано чоловіка, розслідування триває.

Як повідомило leparisien.fr, сапери вибухівку не виявили в автомобілі. Про можливе мінування правоохоронцям повідомив чоловік, якому син сказав, що хоче "вчинити так само, як в Ніцці" і пішов з дому.

Машину підозрюваного поліцейські і виявили біля церкви Сен-Мартен. У затриманого також знайшли ніж.

Проспект Роберта Шумана, в кінці якого розташована церква, закрили для руху транспорту, жителів навколишніх будинків евакуювали.

Поліція біля католицької церкви в Сартрувіле
Insiderpaper
Поліція запобігла вибуху авто
Twitter Insider Paper

Як повідомляв OBOZREVATEL, у французькому місті Ніцца 29 жовтня чоловік з ножем вбив трьох людей. Дві жертви загинули просто всередині церкви Нотр-Дам.

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