У Франції озброєний чоловік захопив заручників у банку. Відео

Невідомий захопив шістьох заручників у відділенні банку BRED на бульварі Страсбург в центрі Гавра.

Про це повідомило видання HNL. У момент захоплення в будівлі знаходилися співробітники банку і кілька клієнтів.

Одного заручника терорист відпустив.

Будівля була оперативно оточена поліцією, навколо неї встановлений периметр безпеки. Правоохоронці побоюються, що злочинець приніс вибухівку. Не виключена можливість невдалого пограбування.

Терорис висунув дві вимоги, які він передав безпосередньо ЗМІ, повідомляє RTL: звільнити палестинських дітей, "несправедливо ув'язнених в Ізраїлі" і надати палестинцям до 40 років доступ на площу біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.

Всі підрозділи поліції департаменту знаходяться в режимі підвищеної готовності. На даний момент всередині банку немає постраждалих.

BFM TV повідомило за даними поліцейського джерела, що 34-річний підозрюваний страждає психічними розладами і раніше порушував громадський порядок.

Навколо будівлі встановлено периметр безпеки (Twitter)

Подія трапилася в банку на бульварі Страсбург, 122 (Google)

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві вранці, 3 серпня, в бізнес-центрі "Леонардо" розігралася драма із захопленням заручниці. Так, жертвою терориста, яким виявився 32-річний громадянин Узбекістану Сухроб Карімов, стала керівниця відділення АТ Universal Bank.